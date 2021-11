Krisengebeutelter TVB Innsbruck geht neue Wege

Bis zuletzt hatte es Kritik an der Abhaltung der TVB-Vollversammlung im Lockdown gegeben. Karin Seiler, Geschäftsführerin von Innsbruck-Tourismus, verwies als Erklärung am Montag vor der Sitzung noch einmal auf die gesetzliche Notwendigkeit des turnusmäßigen Treffens und darauf, dass mit der Wahl der Gremien keine digitale Alternative möglich gewesen sei. Das Sicherheitskonzept war jedenfalls umfangreich und den rund 150 „maskierten“ Teilnehmern bot sich reichlich Platz in dem für 600 Personen zugelassenen Saal im Messeforum.