Wahl beim TVB Innsbruck: Gerber ist neuer Obmann

Gerber einstimmig gewählt

Optimistisch zeigte sich auch der frisch gewählte Obmann von Innsbruck Tourismus, Mario Gerber, in seiner Antrittsrede: Wir leben in einer unvergleichbaren Region, die international bekannt und beliebt ist und sehr hohe Anziehungskraft hat. Ich bin überzeugt, dass wir mit der exzellenten Basis, die Dr. Gostner für Innsbruck Tourismus geschaffen hat, das einzigartige Freizeitangebot und die hohe Lebensqualität unserer Region noch stärker in den Mittelpunkt rücken können.“ Anzengruber gratulierte noch am Abend

Als einer der Ersten gratulierte Innsbrucks Tourismusstadtrat und Vizebürgermeister Johannes Anzengruber zur Wahl zum neuen Obmann des Tourismusverbandes Innsbruck und seine Feriendörfer. "Ich gratuliere Mario Gerber zu diesem Wahlergebnis und wünsche ihm und dem gesamten Aufsichtsratsteam alles Gute und viel Erfolg in ihrer neuen Funktion. Mario Gerber ist die beste Wahl für diese herausfordernde Aufgabe. Er ist nicht nur ein international anerkannter Tourismus-Experte, sondern auch ein langjähriger engagierter Ansprechpartner für die heimischen Touristiker.“