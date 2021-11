Grammelknödel mit Rieslingkraut: Ein Gedicht!

Grammelknödel:

Zutaten:200g gekochte, gepresste Erdäpfel, 60g griffiges Mehl, 30g flüssige Butter, 2 Eidotter, Salz, Pfeffer, Muskatnuss, 100g Rinderfaschiertes, Grammeln, Schnittlauch und Petersilie fein gehackt.

Zubereitung:Kartoffeln, Butter, Mehl, Ei und Gewürze zu einem glatten Teig verkneten. Faschiertes mit Grammeln und Kräutern vermischen und zu kleinen Bällchen formen. In den Teig einschlagen und kleine Knödel formen. In kochendem Salzwasser circa 15 Minuten kochen.

Rieslingkraut:

Zutaten:100g Zwiebel fein geschnitten, 200g Sauerkraut, 80ml Riesling, Paprika-Pulver, Kümmel, Wacholderbeeren, Nelke, Lorbeerblatt, Salz, Pfeffer, Zucker, Schweineschmalz oder Butter.

Zubereitung:Zwiebeln in Schmalz oder Butter goldbraun bei mittlerer Hitze braten. Alle Gewürze dazugeben und 5 Minuten mitdünsten. Mit Wein ablöschen und das Kraut dazu geben. 20 Minuten leicht köcheln lassen und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.