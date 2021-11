Hamilton zum Finale: „Man muss der Klügere sein!“

Mit den Siegen in Brasilien und Katar schob sich Lewis Hamilton in der Fahrer-Wertung der Formel 1 bis auf acht Punkte an Spitzenreiter Max Verstappen (Red Bull Racing) heran. Nur noch zwei Rennen in Saudi-Arabien (5. Dezember) und Abu Dhabi (12. Dezember) stehen auf dem Programm. Wer wird sich durchsetzen? Für den Serien-Champ steht fest: Es wird der Klügere sein.