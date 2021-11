Ab sofort drei Impftage im Villacher Rathaus

Künftig kann man sich nicht nur, wie gewohnt, am Dienstag und Freitag von 12 bis 19 Uhr die Schutzimpfung ohne Anmeldung holen, sondern zusätzlich am Mittwoch. Auch hier gelten die Zeiten von 12 bis 19 Uhr, allerdings wird am „Pfizer-Mittwoch“ ausschließlich der Impfstoff von BioNTech verimpft. Es gibt an diesem Termin keinen „Moderna“-Impfstoff.