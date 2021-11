James führt Lakers im Rematch mit Detroit zum Sieg

Basketball-Superstar LeBron James hat die Los Angeles Lakers am Sonntag - diesmal ohne Zwischenfälle - zu einem 110:106-Heimsieg gegen die Detroit Pistons geführt. Es war eine Neuauflage des Duells, in dem James eine Woche zuvor nach einem groben Foul an Gegenspieler Isaiah Stewart ausgeschlossen und für ein Spiel gesperrt worden war. Die Szene hatte nach einer heftigen Reaktion von Stewart einen Tumult ausgelöst, diesmal blieb es friedlich.