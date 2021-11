„Erpressungen“: Australian Open wohl ohne Djokovic

Der Hintergrund: Nur gegen Corona geimpfte Tennisprofis dürfen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres vom 17. bis 30. Jänner in Australien mitspielen. Der Titelverteidiger ließ bisher seinen Impfstatus und Start in Melbourne offen. Der 34-Jährige hatte in der Vergangenheit mehrfach erklärt, dass sein Impfstatus Privatsache sei.