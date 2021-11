Russland eliminiert Titelverteidiger Spanien

Damit sind die Nummer eins und zwei der Welt, Djokovic und Medwedew, in den am Dienstag beginnenden Viertelfinale noch dabei. Beide spielen allerdings in Madrid, die Serben am Mittwoch, die Russen am Donnerstag, wo ja dann auch die Semifinale und das Endspiel ausgetragen werden. Der „Djoker“ darf sich bei Medwedew und Co. bedanken, der 2:1-Erfolg über Spanien machte den Aufstieg erst möglich.