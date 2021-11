Todesfälle wurden im November deutlich mehr

So starben in den ersten beiden Novemberwochen insgesamt 260 Salzburger. Dabei sind alle Sterbefälle erfasst – unabhängig, ob in Zusammenhang mit dem Coronavirus oder nicht. Das ist der absolute Höchstwert der vergangenen zehn Jahre. Traurige Realität: Auch im Vergleich zum vergangenen Jahr, als es noch keine Covid-Impfstoffe gab, ist das noch einmal eine Zunahme von fast 20 Prozent. Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor Auftreten der Pandemie, beträgt der Zuwachs sogar mehr als 60 Prozent.