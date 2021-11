Villacher CBD-Automatenknacker-Bande gefasst

Ende August wurde insgesamt drei Mal in einem Geschäft in der Villacher Innenstadt Lebensmittelautomaten aufgebrochen und daraus CBD-Produkte, Vitamintabletten und Süßigkeiten von geringem Wert gestohlen. Der Lift in insgesamt vier Automaten wurde durch Eindrücken der Scheiben zum Stillstand gebracht wurde, sodass anschließend darin befindliche Waren entnommen werden konnten. Durch das Beschädigen der Automaten entstand jedoch Sachschaden in der Höhe von mehreren Hundert Euro pro Automaten.