Betrunkener ging auf Nachbarn und Polizisten los

Ein betrunkener 31-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Molln (Bezirk Kirchdorf an der Krems) in einem Mehrparteienhaus zuerst auf seine Nachbarn und danach auch auf die zur Hilfe gerufenen Polizisten losgegangen. Der Mann war bei seinen Nachbarn zum Dart spielen und wurde dabei ohne Grund zunehmend aggressiver und es kam zu Handgreiflichkeiten. Beamten nahmen ihn vorläufig fest, er wird angezeigt. Er hatte 2,8 Promille Alkohol im Blut.