ÖSV-Herren mit einem Traumstart: So gut wie 2018!

Vor Mayer hatte Christian Hirschbühl das Parallelrennen in Lech/Zürs vor seinem Teamkollegen Dominik Raschner gewonnen. Beim Saison-Aufakt in Sölden war der nunmehr verletzte Roland Leitinger im Riesentorlauf auf den zweiten Platz hinter Marco Odermatt gefahren. Zwei Siege nach drei Events gab es auch in der Saison 2018/19 - Marcel Hirscher in Levi (Slalom), Max Franz in Lake Louise (Abfahrt) -, doch waren die ÖSV-Stars „nur“ dreimal auf dem Podium gestanden. Die gesamte Mannschaft sammelte damals aber in den ersten drei Rennen 698 Punkte, heuer im Vergleich dazu 651.