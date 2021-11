„Dachte, man kann sich auf die Jury verlassen!“

Die magische 46

Nach dem plötzlichen, kräftigen Wintereinbruch in Killington sollte dem heutigen Slalom-Showdown (15.45 und 18.45 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) nichts im Wege stehen! Und wenn alles fair über die Bühne geht, dann hat Shiffrin beste Chancen auf einen historischen Sieg. Es wäre nicht nur ihr fünfter Erfolg im fünften Killington-Slalom, sondern auch der 46. in ihrer Paradedisziplin. Und damit würde sie einen Uralt-Rekord von Ingemar Stenmark knacken. Denn der legendäre Schwede hat 46 Mal einen Riesentorlauf gewonnen - das ist die Bestmarke bei Siegen in einer Disziplin. „Ingemar ist eine Legende, ein Idol. Wenn ich das ausgerechnet hier in Killington erreichen würde, wäre das unglaublich.“