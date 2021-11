Österreich verliert WM-Generalprobe gegen Portugal

Die Portugiesinnen holten schnell auf und schafften in der 41. Minute (19:19) den Gleichstand. In der 52. Minute gingen die Gäste erstmals in Führung (25:24), gerieten danach nicht mehr in Rückstand und schafften wieder einen knappen Sieg. „Ich bin sehr zufrieden mit den ersten 28 Minuten. Da war die Deckung stabil, vorne haben wir gut gespielt. Aber es fehlt noch an Konstanz. Wir haben oft schon erlebt, dass wir ein Top-Spiel gemacht haben und dass wir dann einbrechen“, analysierte Müller.