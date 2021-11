„Krampus braucht einen femininen Touch“

Noch sind Frauen bei Krampus-Passen klar in der Minderheit. Bei manchen Gruppen laufen zwar auch Mädels mit. Aber: „Mit ihren Masken erkennt man das gar nicht mehr. Da könnte dann genau so gut ein Bursch drunter stecken“, muss Hirschbichler schmunzeln. Ihre aufwändig geschnitzten Masken haben daher klar feminine Gesichtszüge – und sind dennoch nicht weniger gruselig und schaurig als die Holzlarven für Männer. An einer Maske arbeitet die Saalfeldenerin bis zu 30 Stunden.