„Heat-Fluch“ stoppt Berthold schon im Achtelfinale

Es ist wie verhext! Ländle-Skicrosser Fredi Berthold, der in der Qualifikation für den Weltcupauftakt in Secret Garden (Chn) sensationell auf Rang fünf gefahren war, scheitert erneut bereits in der ersten K.-o.-Runde. Damit muss der 30-jährige Montafoner weiter darauf warten, im Weltcup erstmals ins Viertelfinale aufzusteigen. Pech auch für die anderen ÖSV-Asse: Sowohl Johnny Rohrweck wie auch Katrin Ofner schaffen es zwar in die großen Final-Läufe, müssen sich dort aber mit undankbaren vierten Rängen zufrieden geben.