Ofner und Rohrweck verpassen das Podest nur knapp

Für Österreichs Ski-Cross-Elite hat es am Samstag beim Weltcup-Auftakt in Secret Garden zwei Finalteilnahmen, aber keinen Podestplatz gegeben. Katrin Ofner und Johannes Rohrweck landeten auf der kommenden Olympia-Strecke im Vierkampf um den Tagessieg jeweils am Ende des Pulks.