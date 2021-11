Kyrgios konnte nicht spielen, weil er „geil“ war

„Bei meiner ersten Freundin war ich sechs Monate am Stück von ihr getrennt“, erinnert sich Kyrgios. „Wenn du versuchst, auf höchstem Niveau zu spielen, fängst du an, jemanden emotional und körperlich zu vermissen. Das wird zur sexuellen Frustration!“ Das brachte den Australier schon mal in eher unangenehme Situationen. „Ich stehe auf dem Platz und kann nicht spielen, weil ich ein bisschen geil bin, wenn Sie wissen, was ich meine“, erzählt er weiter.