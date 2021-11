Sportwagen auf Sommerreifen stürzte 40 Meter ab

Auf der Reindlmühl Bezirksstraße kam am Freitag um die Mittagszeit der PKW mit Sommerreifen bei der Talfahrt vom Gmundnerberg von der Straße ab und stürzte etwa 40 Meter in die Tiefe. Das Fahrzeug blieb in einem seichten Bachbett. Die Lenkerin hatte einen Schutzengel und kam mit leichten Blessuren davon.