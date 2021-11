Rotter soll Neustadt zum Ligaverbleib bomben

„Ich fühlte mich hier nicht mehr wohl und habe mir vom Gesamtpaket mehr erwartet", seufzt Dominik Rotter. Der somit Ostligist Mauerwerk den Rücken kehrt, nun für Schlusslicht Wr. Neustadt angreifen. Während es für Mauerwerk ein großer Verlust ist - könnte Rotter für Neustadt ein großer Gewinn werden. In der Hinrunde hat er für die Simmeringer immerhin fünf Treffer erzielt.



Geile Aufgabe und macht Lust auf mehr

“Das wird eine richtig geile Aufgabe, der Klub hat in Österreich einen Namen, und die tolle Infrastruktur macht Lust auf mehr“, schwärmt Rotter. Indes zieht es auch Donaus “Zehner" Andrej Vukovic (sechs Tore in der Hinrunde) zum Ristic-Team. Mit Ivica Zunic und Fabian Vyhnalek haben sich die Niederösterreicher bereits zwei Spieler für den Kampf um den Klassenerhalt gesichert.



Verdächtige nach Graz überstellen

Während laut der Staatsanwaltschaft Graz zurzeit im Fall des Wettskandals in der Regionalliga Ost gegen neun bekannte Verdächtige - darunter seien sieben Kicker oder auch ehemalige Spieler - ermittelt werde. Wie auch gegen mehrere weitere Verdächtige, die aber namentlich noch nicht bekannt sind. Für die vier Männer, die in Untersuchungshaft sitzen, geht’s Anfang Dezember von Wien-Josefstadt nach Graz.