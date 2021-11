Witziger Startschuss für digitalen Adventkalender

Die Zuschauer bekommen dabei etwa bequem von zu Hause aus Einblicke in die Arbeit der heimischen Christbaumbauern, die unter den Sehern auch gleich fünf Bäume verlosen werden. Nicht verpassen sollte man auch das Weihnachtssingen mit Marlene Kerschreiter an der Steirischen Harmonika und Andrea Langer am Cello oder eine Diskussion zum Thema Weihnachten zwischen Museumsdirektor Alfred Weidinger - und einem Roboter. In den kurzen Beiträgen wird auch die Bedeutung der Farbe Grün für unseren Advent erklärt und warum bei unseren deutschen Nachbarn der Grünkohl in dieser Zeit einen besonderen Stellenwert hat. Und auch Überraschungsgäste werden in diesem besonderen Adventkalender auftauchenJGIn der „Krone“ werden sich täglich Hinweise auf den Inhalt des aktuellen Fensters finden.