Erster Rückgang bei Lehrer-Infektionen

Wiens Kindergartenkinder sind in einem größeren Ausmaß in den Lockdown gegangen als erwartet. Jede dritte Familie betreut ihr noch nicht schulpflichtiges Kind aktuell zu Hause. Während normalerweise 90 bis 95 Prozent der Kinder in den Gruppen anwesend sind, waren es in der ersten Woche des Lockdowns „nur“ 61 Prozent.