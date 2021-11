Gezerre um die Schulen auf Kosten der Kinder

Kein Wunder also, dass die Rufe nach flächendeckendem Distanzunterricht nicht verstummen. Wissenschaftler appellierten in einem Offenen Brief, die Schulen zu schließen und Distance Learning anzubieten. Schulsprecher, Lehrer- und Elternvertreter forderten darin 14 Tage Distance Learning und die Schulen nur für Betreuung offen zu halten. Auch aus mehreren Ländern sind derartige Rufe zu vernehmen. Oberösterreich und Salzburg hatten Fernunterricht zunächst sogar in ihren regionalen Lockdown-Plänen vorgesehen.