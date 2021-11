„2000 Migranten für Deutschland kein Problem“

Hunderte Migranten in ihre Heimat zurückgeflogen

Seit Wochen versuchen Tausende Migranten, von Weißrussland über die EU-Außengrenzen nach Polen oder Litauen zu gelangen. Die EU wirft dem autoritären Lukaschenko vor, er habe gezielt Menschen aus Krisenregionen nach Minsk einfliegen lassen, um sie dann in die EU zu schleppen und dort die Lage zu destabilisieren. Auch am Donnerstag und Freitag entschieden sich einmal mehr Hunderte Menschen für eine Rückkehr in ihre Heimatländer, darunter Irak und Syrien. Wie der Airport in Minsk mitteilte, startete in der Nacht zum Freitag um 2.45 Uhr (Ortszeit) erneut eine Maschine nach Erbil im Irak.