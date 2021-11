Wie Lukaschenko Flüchtlinge als Waffe einsetzt

Iran, Irak, Afghanistan oder Angola: Menschen aus aller Herren Länder waren plötzlich in Belarus willkommen. De facto gab es eine visafreie Einreise. Offiziell für touristische Zwecke und per Flugzeug. Tatsächlich bildeten sich Karawanen Richtung EU-Außengrenze. Unterwegs in die vermeintliche Freiheit war man entweder zu Fuß, mit Taxis – oder mutmaßlich auch mit staatlich organisierten Schleuserbussen. Endstation: Stacheldraht.