Tragisches Ende von Suche: Mann (81) tot geborgen

Trauriges Ende einer groß angelegten Suchaktion in der Steiermark: Ein 81-Jähriger, der am 12. Oktober nach einer Wanderung nicht mehr nach Hause gekommen und seither umfassend gesucht worden war, konnte am Donnerstag nur noch tot in 1100 Metern Seehöhe in einer Steilrinne der Trisselwand aufgefunden werden. Er dürfte rund 60 Meter abgestürzt sein, Fremdverschulden ist auszuschließen.