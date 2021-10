Aussee: Leicht bekleideter Wanderer (81) vermisst

Nachdem ihr Mann von der Wanderung nicht zurückgekehrt war, erstattete die Ehefrau in den Abenstunden bei der Polizei eine Anzeige. Zuletzt gesehen wurde er am Nachmittag im Bereich der Trisselwand - leicht bekleidet und mit Wanderstöcken. Noch in der Nacht suchten bis 1.30 Uhr etwa 20 Bergretter der Ortsstelle Ausseerland sowie ein Polizeihubschrauber.