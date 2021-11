Steirer starten im Lockdown in die neue Skisaison

Viele Seilbahner warten Wochenende noch ab

Gibt es weitere „Ski-Frühstarter“? Noch nicht, die meisten warten das Wochenende ab, das neben kalten Temperaturen zum Beschneien auch Naturschnee bringt. „Wir entscheiden am Montag, wann es losgeht“, sagt etwa Elke Basler von der Turracher Höhe. Auch am Hauser Kaibling fallen die Würfel Anfang nächster Woche. „Eventuell geht es am 4. Dezember los“, so Geschäftsführer Klaus Hofstätter, der eine „ordentliche Pistenqualität“ bieten will.