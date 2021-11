Austrian Football League auf 10 Teams aufgestockt

Die Austrian Football League wird ab der Saison 2022 auf zehn Teams aufgestockt. Diese Entscheidung haben der Verband AFBÖ und die AFL-Teams in enger Abstimmung beschlossen. Einen Auf-und Abstieg in bzw. aus der AFL wird es in der nächsten Saison nicht geben, um die Strukturen zu festigen und um den Teams - vor allem den vier Aufsteigern - die Chance zu geben, sich in der höchsten Spielklasse zu etablieren.