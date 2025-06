Sommercamps: Hier gibt es noch Restplätze

Vereinzelte Camps sind schon ausgebucht, für die meisten Camps gibt es noch Plätze. Die Camps dauern jeweils eine Woche, von Montag bis Freitag, und finden in der Auenbruggergasse (Nähe Schwarzenbergplatz) statt. In der Mittagspause geht es nach dem Essen zum Austoben in den Park. Die Kosten betragen je 5-Tages-Camp 420 Euro pro Teilnehmer.