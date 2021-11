Schweden bekommt erstmals eine Ministerpräsidentin

Erstmals in der Geschichte des Landes steht in Schweden eine Frau an der Regierungsspitze: Im Parlament stimmten am Mittwoch 117 Abgeordnete für die Sozialdemokratin Magdalena Andersson, 57 enthielten sich und 174 stimmten gegen sie. Die 54-jährige Politikerin wird am Freitag formell ihr Amt antreten und ihre Regierungsmannschaft vorstellen.