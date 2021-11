Wie Niederösterreich nun Amazon Paroli bieten will

Geld soll nicht ins Ausland fließen

„Das ist freilich eine enorme Wertschöpfung für unser Land“, erklärt dazu Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Man müsse aber schauen, dass dieses Geld nicht ins Ausland abfließe: „Wir brauchen einen starken Zusammenhalt und ein Bekenntnis zur Regionalität statt Schnäppchenjagd bei Internetgiganten.“ Durch den Lockdown, dessen Notwendigkeit niemand in Abrede stellen wird, gehen dem heimischen Handel drei Einkaufssamstag sowie der 8. Dezember verloren. „Zwar hatten wir am letzten Samstag vor dem Lockdown ein Umsatzplus von 15 Prozent, das kann aber die Ausfälle bei Weitem nicht abfedern“, so Wolfgang Ecker, Präsident der NÖ Wirtschaftskammer.