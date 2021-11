Frau Holle besucht am Wochenende Oberkärnten

Während es am Freitag noch größtenteils trüb aussehen soll in Kärnten, könnte sich das bereits Samstag in der Früh bzw. in der Nacht auf Sonntag ändern. „Wir haben es am Wochenende mit einer Tiefdrucktätigkeit über dem Mittelmeerraum zu tun! Von Nord-Westen kommt dann kalte Luft dazu“, heißt es seitens der Experten.