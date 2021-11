Lkw rammte Auto auf der „Pyhrn“: Lenkerin (63) tot

Verletzungen waren zu schwer

Er krachte in das Heck des Autos, das nach vorne geschoben wurde, sich drehte und am Pannenstreifen entgegen der Fahrtrichtung stehen blieb. Die schwerverletzte Lenkerin aus dem Bezirk Voitsberg wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug geborgen. Sie war zu diesem Zeitpunkt ohne Bewusstsein. Trotz Reanimationsversuchen durch den Notarzt, erlag die 63-jährige Weststeirerin noch am Unfallort ihren Verletzungen.