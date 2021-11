Langes Warten auf das Testergebnis

Dem Eugendorfer Labor Novogenia, das das Projekt „Salzburg gurgelt“ ausführt, soll eine Systemumstellung helfen. „Wir rechnen damit, dass sich so das System in ein bis zwei Tagen stabilisiert“, sagt ein Sprecher. Auch die PCR-Tests in den Apotheken mussten in der letzten Zeit ausgesetzt werden – das Labor Mustafa, welches einen Großteil der Tests auswertet, ist ebenfalls überlastet. Ab heute will man stufenweise wieder starten, mit mindestens einer testenden Apotheke pro Bezirk.