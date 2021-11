8 von 10 Schülern sitzen im Klassenzimmer

Fünf Abfuhren am Stück - in Vor-Corona-Zeiten gab’s das für so manche lediglich beim Flirten in der Disco. Der „Krone“ ist es nun so ergangen, als wir uns bei Volksschulen im Ennstal über die aktuelle Stimmungslage erkundigen wollten. Das Abwickeln von Corona-Tests (ab kommender Woche zwei PCR-Tests pro Woche), Meldung an die Bildungsdirektion, Kontakt mit der Behörde wegen Corona-Fällen, Supplierstunden für erkrankte Kollegen, das Aufsetzen von Lernpaketen für den Heimunterricht - die Pandemie stellt das Bildungssystem vor neue Herausforderungen und hat beim Personal offenbar Spuren hinterlassen.