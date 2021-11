Mit FH-Unterstützung bei den Special Olympics

Startschuss fand online statt

Die Wettkämpfe werden in 19 Disziplinen ausgetragen und bieten daher eine große Bandbreite an unterschiedlichen Herausforderungen. Die Special Olympics finden zum achten Mal statt, es werden 2400 Teilnehmer und Trainer aus dem In- und Ausland erwartet. Die erste Veranstaltung fand, coronabedingt, online statt, aber wird hoffentlich bald in echten Trainingsprogrammen fortgesetzt.