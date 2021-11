Überwintern kann in Lille fixiert werden

Bereits ein Remis heute (14.30) in Lille reicht zum Aufstieg. Sollten die Salzburg-Fohlen bei den Franzosen gewinnen und Sevilla zeitgleich gegen Wolfsburg verlieren, dann hätten Kapitän Wallner und Co. sogar Platz eins fix in der Tasche. Dieser würde auch große Vorteile mit sich bringen, denn der Gruppensieger ist direkt fürs Achtelfinale qualifiziert, der Zweite muss im Frühjahr zunächst noch ins Play-off. „Wir schauen nicht zu viel auf die Tabelle, wollen einfach an unsere zuletzt gezeigten Leistungen anschließen“, hat Aufhauser momentan noch keine Lust auf Rechenspielchen.