Medialer „Touren-Tipp“ stresst die Bergrettung

Der 1162 Meter hohe Schneiderberg in Grünau galt bis vor Kurzem noch eher als Geheimtipp. Durch die aktuelle Touren-Empfehlung einer Wochenzeitung rückte er nun kurzfristig aber in den Fokus von Wanderern. Die Bergrettung Grünau musste am Sonntag gleich zweimal dorthin ausrücken. „Beim ersten Einsatz hatte ein Wanderer einen Kollaps erlitten, das Ganze endete zum Glück glimpflich und konnte auch rasch beendet werden“, so Ortsstellenleiter Martin Trautmann.