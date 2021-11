Nach Tod von Ted Herold: Brandexperten ermitteln

Nach dem Tod des Rock‘n‘Roll-Musikers Ted Herolds und seiner Frau suchen Ermittler die Ursache des tödlichen Wohnungsbrands. Am Montag sei die Polizei erneut in dem Zweifamilienhaus in Dortmund gewesen, zudem erwarte man Brandsachverständige, sagte ein Staatsanwaltschaftssprecher. Es sei zu klären, „ob ein technischer Defekt im Bereich einer Stereoanlage oder fahrlässiger Umgang mit einer offenen Flamme“ den Brand verursachten. Es gebe keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden.