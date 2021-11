Verzweifelte Suche nach Bett für Infarkt-Patient

Patient auf dem Weg der Besserung

Da die Krankenhäuser in Linz nicht angeflogen werden konnten, wurde in anderen oberösterreichischen Kliniken mit Herzkathetern angefragt, ob sie den Infarkt-Patienten übernehmen könnten. Ergebnis: Es soll kein geeignetes Intensivbett frei gewesen sein. Die Suche wurde bis nach Bayern ausgedehnt, aber auch in Passau und Rottach-Egern war zu dem Zeitpunkt offenbar nichts frei. Nach etwa 20 Minuten wurde man dann in Salzburg endlich fündig - und der Patient dorthin geflogen. Der Mann hatte großes Glück, er soll sich inzwischen auf dem Weg der Besserung befinden.