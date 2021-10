Intensivbetten in Oberösterreich fast ausgelastet

Das Dashboard wies am Freitag nicht nur 1.469 Neuinfektionen, sondern auch einen deutlichen Zuwachs bei den Spitalspatienten aus: Auf den Normalstationen stieg die Zahl der Corona-Infizierten um 24 auf 270, auf den Intensivstationen um sieben auf 51. Zum Vergleich: Vor einer Woche (Freitag) zählte man 177 Covid-Patienten auf Normal- und 32 auf Intensivstationen. Mit 51 Intensivpatienten schrammte das Land am Freitag bereits an der Grenze der Intensivbetten in der bisher geltenden Stufe zwei. Diese sieht eine Vorhaltung von 52 Intensivbetten für Covid-19-Fälle und 175 ICU Betten für andere Krankheitsbilder vor. In der nächsten Stufe - 2a - werden 75 Intensivbetten für Covid-Patienten reserviert. Die maximale Gesamtkapazität an Intensivbetten im Bundesland beträgt 333. Insgesamt beurteilt man die Lage in den Intensivstationen beim Land aber noch als stabil.