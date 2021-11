Eddie Redmayne: Rolle in „The Danish Girl“ Fehler

Kritik am Film

Doch der Film wurde auch dafür kritisiert, dass Redmayne als heterosexueller Mann einen transsexuellen Künstler spielte. In „The Sunday Times“ führte Redmayne die Debatten über das Casting bei Filmen auf mangelnde Repräsentanz zurück: „Viele Menschen haben keinen Stuhl am Tisch“, sagte er. Solange es keine Angleichung gebe, würden diese Debatten auch weiterhin geführt werden.