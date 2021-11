Sonntagsfrage: SPÖ erstmals wieder knapp vor ÖVP

Lange Zeit ist es her, dass die SPÖ in der Wählergunst vor der ÖVP lag. Eine vom Meinungsforschungsinstitut Unique Research durchgeführte Umfrage zeigt nun: Würde am Sonntag gewählt werden, bekäme die SPÖ 25 Prozent der Stimmen, die ÖVP 24 Prozent. Die FPÖ könnte mit 20 Prozent rechnen, Grüne und NEOS würden leicht verlieren und kämen auf knapp 13 bzw. zehn Prozent. Bei der Kanzlerfrage liegt die ÖVP immer noch vorne.