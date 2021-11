Gartenhaus brannte: 50 Feuerwehrleute rückten aus

Großeinsatz für unsere Feuerwehrleute in Steinnbrunn! In Brand geraten ist aus vorerst unbekannter Ursache ein Wochenendhaus in der Seesiedlung. Der Eigentümer alarmierte die Florianis und versuchte noch selbst mittels Gartenschlauch das Feuer zu löschen. Rund 50 Kameraden von zwei Wehren standen im Einsatz.