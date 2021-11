Böller und Brände: Erneut Krawalle in Niederlanden

Nach den heftigen Ausschreitungen bei Protesten gegen schärfere Corona-Regeln in Rotterdam haben Randalierer in der Nacht auf Sonntag in verschiedenen Städten der Niederlande für Unruhen gesorgt. In Den Haag setzten die Sicherheitskräfte die Mobile Einheit sowie Hunde und Pferde ein, „um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen“, wie die Polizei mitteilte. Vor allem Jugendliche hätten mit Feuerwerk geworfen, kleine Brände gelegt und Verkehrsschilder zerstört (siehe auch Video oben).