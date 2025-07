Rabattpickerl & Co: Wie Lockmittel funktionieren

„Echte Loyalität entsteht dort, wo Handelsunternehmen über Transaktionen hinaus in Beziehungspflege investieren – etwa durch persönliche Interaktion, gelebte Empathie und authentisches Kundenverständnis. Genau diese traditionellen Kaufmannstugenden geraten jedoch zunehmend in den Hintergrund. In einer Marktumgebung, die durch Preiswettbewerb, Filialisierung und digitale Vergleichbarkeit geprägt ist, wird Bindung zur strategischen Herausforderung“, kommentiert Uni-Professor Christoph Teller die Studienergebnisse.