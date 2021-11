Wer hat’s erfunden?

Kein Österreicher hingegen ist Johan Carl Eliasch, CEO eines Sportartikelherstellers mit Sitz in Amsterdam und Kennelbach, unter dessen Ägide als FIS-Präsident diese Woche nun endlich die ersten FIS-Rennen in der Skihalle des Einkaufszentrums „Mall of the Emirates“ in Dubai stattfinden konnten. Zwar nur in der „Entry League“, vermutlich ein Pendant zur Vorarlberger Eliteliga im Fußball, aber immerhin. Das ist visionär, weil man, sofern dieser Weg konsequent weiterverfolgt wird, bald nicht mehr von unsicheren Kantonisten wie Wetter oder Schnee abhängig sein wird, sondern dem Outdoor-Sport in sicherer Umgebung frönen kann, bevor man sich nach dem Rennen bei 30 Grad in die Sonne haut.