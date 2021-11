PCR-Testergebnisse dauern länger als 24 Stunden

Keine Tests, Ärger mit der Online-Reservierung, Stress wegen des Countdowns am Handy: Die flächendeckende Ausgabe von PCR-Tests durch Supermärkte war von Startschwierigkeiten begleitet. Während am Montag noch 7 von 25 Spar-Filialen leer gefegt wurden, waren am Dienstag nach Ladenschluss noch Testkits an allen Standorten verfügbar. Die Nachfrage ist weiterhin hoch: Weil eben nur 25 Filialen im ganzen Land die Tests ausgeben, staute es an den Zufahrten. Zum Glück kann man die Proben allerdings in allen Spar-Märkten wieder abgeben. Außerdem sollen die PCR-Packerln schon bald an zusätzlichen Standorten erhältlich sein.