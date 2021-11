Keine Besserung in Sicht: Warten auf PCR-Tests

Startschwierigkeiten

Die Tests zu bekommen bleibt eine Nervenprobe. Gestern gab es auch Probleme beim Anmeldesystem für die Abholung des Testkits – was zuletzt als „Startschwierigkeiten“ abgetan wurde. Immerhin: Ab sofort sind PCR-Tests auch beim Sparmarkt in Waidhofen an der Ybbs und Kematen erhältlich, ab Montag in einer weiteren Filiale in St. Pölten.